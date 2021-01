IPTU com prazo prorrogado para 9 de fevereiro só está disponível online

O boleto da primeira parcela ou pagamento integral do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021 de Guarulhos, com vencimento prorrogado para 9 de fevereiro, pode ser acessado apenas por meio da versão online, disponível na opção “segunda via de tributos” no link fazenda.guarulhos.sp.gov.br. O prazo das demais parcelas segue o apresentado nos carnês e no site.

O atraso do envio dos carnês físicos ocorreu devido a um surto de Covid-19 que afetou funcionários da gráfica contratada pela Prefeitura na primeira semana de 2020, conforme atestados apresentados à Secretaria da Fazenda. Os carnês já foram postados, porém, com prazos para o fim de janeiro.

Para garantir o pagamento com o valor dos últimos quatro anos, é preciso quitar o IPTU até 9 de fevereiro, seja por cota única ou parcelado, e não ter alterado a estrutura do imóvel. Além disso, o pagamento integral pode ser realizado com 10% de desconto até o prazo da primeira parcela.

Em cumprimento à legislação, o não pagamento desses débitos dentro dos prazos de vencimento irá resultar na perda do desconto e do congelamento do valor, bem como em acréscimos.

Atendimento – Para esclarecer dúvidas, o contribuinte pode entrar em contato com a Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão por meio do telefone (11) 2475-8651 ou pelo e-mail [email protected].