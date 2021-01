Trecho da avenida José Brumatti volta a ter mão dupla

Atendendo a pedidos dos moradores da região, em um trecho que abrange os bairros Jardim Novo Portugal e Jardim Santo Expedito, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos reverteu as condições entre a rua Belém, altura do número 770, até a avenida José Brumatti, passando para mão dupla de direção, medida que já está em vigor.

No último dia 18 de dezembro, após publicação no Diário Oficial do município, foi implementada a mão única naquele local. Mas, diante das reclamações de moradores e comerciantes da região, a STMU realizou novos estudos no local e decidiu reverter ao modelo anterior no trecho que havia sido alterado.