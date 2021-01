Prefeitura realiza consulta pública sobre contratação de empresas para obras do Baquirivu-Guaçu

Com o objetivo de colher da sociedade civil contribuições para o aprimoramento dos documentos, a Prefeitura de Guarulhos, por meio do Departamento de Licitações e Contratos, realiza nesta quinta-feira (28), às 10h, no Adamastor Centro (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo), consulta pública sobre as concorrências 01/21 PA 34317/20, PA 34322/20 e PA 34323/20, para a contratação de empresas especializadas para a canalização do rio Baquirivu-Guaçu, entre as estacas 285 a 1004 + 19,14, parque linear contínuo e infraestrutura urbana do programa de macrodrenagem e controle de cheias do rio Baquirivu-Guaçu – lotes 01 a 03 (período de 12 de janeiro a 12 de fevereiro de 2021).

O acesso ao público é liberado mediante uso de máscara e distanciamento, conforme decreto em vigor em relação à capacidade de ocupação do local. Os participantes poderão fazer perguntas, sugestões e demais comentários durante a sessão, ou enviá-los por escrito e identificados com os dados do interessado por email ([email protected] ou [email protected]), com solicitação de confirmação de recebimento, ou ainda diretamente na Secretaria da Fazenda, Seção Administrativa de Expediente do Departamento de Licitações e Contratos (avenida Salgado Filho, 886), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Os documentos e informações poderão ser obtidos no site www.guarulhos.sp.gov.br, no link Licitações – Licitações Agendadas – Departamento de Licitações e Contratos.