Márcia Taschetti assume cadeira na Câmara de Guarulhos no lugar de Fernanda Curti

Após nova recontagem de votos, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou, em ofício enviado à Câmara de Guarulhos na tarde desta sexta-feira (29), que a vereadora Márcia Taschetti (PP) assume o lugar de Fernanda Curti (PT). Márcia obteve 2.479 votos nas últimas eleições municipais, contra 4.405 votos da petista.

Com a homologação da candidatura do colega de partido Anderson Marques, que disputou as eleições de 2020 pelo PP, até então sub judice, ela conquistou a cadeira pela soma dos votos da legenda nos cálculos do novo quociente eleitoral.