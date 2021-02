Eniac disponibiliza mais de 100 bolsas de 100% em seu cursinho pré-vestibular

Da Redação

[email protected]

O Eniac oferece mais de 100 bolsas de estudos, com 100% de desconto, para pessoas interessadas em ingressar no seu cursinho preparatório para os vestibulares. Para se inscrever à prova de bolsa, que pode ser feita presencialmente ou em plataformas online, o candidato deve acessar o link, informar o nome completo, um e-mail e um número de celular. A inscrição é gratuita.

Além disso, no mesmo link, o participante deve optar pelo modelo – presencial ou online -, sendo que a prova no campus do Eniac (Rua Força Pública, n°89, Centro de Guarulhos) será aplicada no próximo dia 6 de março (sábado), a partir das 8h. E o exame virtual poderá ser realizado no dia 7 de março (domingo).

Mantenedor do ENIAC, o professor Ruy Guérios afirmou que a instituição, mais uma vez, disponibiliza o seu método de ensino, amplamente reconhecido por sua qualidade, a um número maior de pessoas – até para aquelas que não possuem as melhores condições financeiras.

“Gerar oportunidades é algo que já faz parte da nossa tradição. No Brasil, há um desequilíbrio na educação. Quem estuda em escolas particulares tem mais chances de ingressar em uma universidade pública, enquanto quem passa a vida inteira em uma rede de ensino municipal ou estadual possui dificuldades. Com nossas bolsas de estudos, esperamos equilibrar melhor essa situação”, disse o professor.

Ruy ainda destacou que o cursinho pré-vestibular do Eniac é uma ótima chance de mercado. “Os bolsistas e demais estudantes terão contato com professores gabaritados, capazes de aliar teoria à prática. Ter um conhecimento teórico e prático, inclusive, é uma exigência das grandes empresas brasileiras e internacionais”, finalizou.

Serviço

Prova para bolsas integrais do cursinho pré-vestibular ENIAC

Dias 6 e 7 de março

Inscrições gratuitas: https://www.eniac.com.br/pré-vestibular