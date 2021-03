Ciet divulga 20 vagas de emprego para pessoas com deficiência

O Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (Ciet) de Guarulhos receberá até o próximo dia 9 de março pessoas interessadas em preencher as 20 vagas disponíveis para trabalhar no Aeroporto Internacional. As vagas são exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados devem comparecer ao Ciet Centro (avenida Monteiro Lobato, 734) ou Pimentas (estrada do Capão Bonito, 64 – dentro do CIC no Conjunto Marcos Freire) para retirar a carta de encaminhamento para entrevista.

Os salários vão de R$ 1.383,90 até R$ 1.700 + vale-transporte, seguro de vida, vale-refeição (R$ 29,15 por dia) e vale-alimentação (R$ 426,86 por mês).

Confira as vagas e requisitos

– Agente de proteção de aviação civil – 2 vagas

Requisito: ensino médio completo, com experiência ou sem.

– Agente de carga – 5 vagas

Requisito: ensino médio completo, com experiência ou sem.

– Operador de atendimento aeroviário – 1 vaga

Requisito: ensino médio completo, com experiência ou sem.

– Auxiliar administrativo – 3 vagas

Requisito: conhecimento do pacote Office.

– Afretador (separador de carga) – 2 vagas

Requisito: ensino médio completo, com experiência ou sem.

– Operador de empilhadeira – 2 vagas

Requisito: ensino médio completo, experiência na função e CNH categoria D.

– Atendente de aeroporto – 5 vagas

Requisito: ensino médio completo, com experiência ou sem.