Para reduzir os riscos de contágio da covid-19, caminhoneiros ganham kits de higiene na via Dutra

A CCR NovaDutra realiza, nesta sexta-feira (19), a entrega de kits de higiene para os caminhoneiros que passarem pelo posto de pesagem de veículos (PPV), no km 179 da pista sentido São Paulo, em Guararema, região do Alto Tietê (SP) da via Dutra. Cada profissional do volante irá ganhar da concessionária um kit de higiene, como forma de contribuir com a prevenção e contágio da covid-19. A iniciativa integra uma série de outras atividades de apoio ao caminhoneiro que o grupo CCR realiza desde março do ano passado, quando teve início a pandemia do novo coronavírus no Brasil.

A entrega será no formato ‘drive-truck’ na passagem pela pista do posto de pesagem de veículos. Cada kit higiene é composto por máscara de tecido, álcool em gel 70%, flanela, sabonete e saboneteira, produtos essenciais para o caminhoneiro se prevenir do novo coronavírus.

Desde março do ano passado, a CCR NovaDutra já realizou mais de 206 mil ações de apoio aos profissionais do volantes, com a entrega de kits de alimentação, higiene, máscaras, consulta e orientação médica, além da higienização das cabines dos caminhões, teleconsultas e entrega de flanelas.