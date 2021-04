Polícia prende suspeito de praticar sequestros-relâmpago de idosos no Cecap

A Polícia Civil prendeu um suspeito de praticar sequestros-relâmpago de idosos no Parque Cecap. A prisão é temporária e ocorreu nesta sexta-feira (16). Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) as investigações continuam, já que ao menos outras duas pessoas participavam dos crimes.

O HOJE noticiou o caso na quinta-feira (15) quando um informativo começou a circular nos condomínios alertando sobre os casos de sequestro-relâmpago onde as vítimas são sempre idosas. No total, quatro casos do tipo foram informados.

Segundo o texto, o último registro ocorreu na segunda-feira (12), por volta das 11h30, com uma mulher que reside no condomínio Espírito Santo. Ela estava próxima ao condomínio Bahia quando foi abordada e obrigada a entrar em um veículo.

Todas as vítimas descreveram os criminosos como sendo um homem e duas mulheres. A idosa contou que as mulheres a abordaram pedindo para conversar sobre assuntos religiosos, no intuito de leva-la ao veículo.

Após entrarem no veículo as vítimas eram obrigadas a realizar saques em caixas eletrônicos da região.