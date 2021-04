Literatura, quadrinhos e cinema são temas do próximo episódio do Quarentena Incinerante

O quarto episódio do Quarentena Incinerante, que vai ao ar neste sábado (24), às 19h, apresenta o tema A Imagem e a Palavra: os Diálogos da Literatura e os Quadrinhos com o Cinema. O bate-papo virtual integra uma série de encontros que têm como objetivo aprofundar discussões sobre a sétima arte. O evento é transmitido pelas redes sociais do Cineclube Incinerante no Facebook e no YouTube, com recursos de interatividade disponíveis para garantir a participação dos internautas.

Sob mediação de Nelson Simplício, cineasta, educomunicador, ilustrador e membro-fundador do Cineclube Incinerante, o novo episódio aborda o modo como as linguagens da literatura e das histórias em quadrinhos podem dialogar com a produção cinematográfica.

Para tanto, o quarto episódio da 2º temporada do Quarentena Incinerante convida Rodrigo Pignatari, integrante do Grupo Glacê e criador do projeto Geografias, Julio Wong, roteirista, diretor e produtor de audiovisual, e Renato Queiroz, cineasta, escritor, músico e membro da Companhia Bueiro Aberto. Juntos eles buscam compreender as possibilidades que os textos e as figuras podem conferir à imagem em movimento.

Iniciativa do Cineclube Incinerante, a nova temporada do Quarentena é um projeto aprovado pelo FunCultura, Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, e contemplado com recursos federais da Lei Aldir Blanc.

Para saber mais sobre a programação cultural da cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Serviço

Quarentena Incinerante | 2ª Temporada | A Imagem e a Palavra

Data: sábado, 24 de abril

Horário: 19h

Evento online transmitido pelas redes sociais do Cineclube Incinerante:

Facebook: https://www.facebook.com/cineclube.incinerante

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0EcRiYuMcQCyGRpTWLvQ4w