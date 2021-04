Poupatempo de Guarulhos segue com atendimento nos canais digitais no feriado de Tiradentes

Nesta quarta-feira, 21 de abril, feriado nacional em comemoração ao Dia da Inconfidência, o Poupatempo continua oferecendo serviços por meio dos canais online – portal www.poupatempo.sp.gov.br e aplicativo Poupatempo Digital. São mais de 130 opções disponíveis 24 horas por dia, que podem ser feitas com conforto e segurança, sem sair de casa, pelo computador ou na tela do celular.

A partir de sábado (24), as 82 unidades serão reabertas para atendimentos presenciais, seguindo o cronograma da Fase de Transição do Plano São Paulo. Os horários para agendamento online serão disponibilizados em 23 de abril, sexta-feira, e a reabertura seguirá todos os protocolos sanitários de prevenção à covid-19.

Cidadãos que tenham dúvidas sobre como realizar os serviços, incluindo o agendamento de data e horário, podem acessar o portal do Poupatempo, que oferece vídeos tutoriais e cartilhas de orientação, com o passo a passo das principais solicitações.

Em um ano de pandemia, cerca de 75% dos serviços do Poupatempo foram prestados no formato digital. Desde março de 2020, foram realizados mais de 13,3 milhões de atendimentos, sendo 9,7 milhões online. Pelas plataformas digitais, o programa disponibiliza atendimentos para renovação e a segunda via de CNH, licenciamento e transferência de veículos, consulta de IPVA, Atestado de Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho e seguro-desemprego, por exemplo.

Entre os órgãos presentes no portal e app do Poupatempo, estão o Detran.SP, Instituto de Identificação (IIRGD), Procon, CDHU, Sabesp, Cetesb, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), Procuradoria Geral do Estado (PGE-SP), Receita Federal, secretarias estaduais da Educação, Fazenda e Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Transportes Metropolitanos, Saúde e Comunicação, além de algumas prefeituras.