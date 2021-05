Delivery Pet Gru viabiliza a adoção de 52 animais, entre gatos e cachorros, em abril

Abril foi um mês especial para 52 animaizinhos, sendo 31 cães e 21 gatos que, após serem tratados e abrigados na sede Departamento de Proteção Animal de Guarulhos (DPAN), no Bonsucesso, foram escolhidos e levados para as casas de suas novas famílias. Todas as adoções foram concretizadas através do Delivery Pet Gru, sistema online de adoção utilizado desde a escolha do pet até a entrega na residência no novo tutor, sem nenhum custo.

Beatriz Nunes da Cunha, 21 anos, moradora do Jardim Bom Clima, que adotou uma cachorrinha, relata como foi a experiência. “Estava procurando um animalzinho para adotar na internet, mandei uma mensagem por WhatsApp para o DPAN e eles me mandaram foto de diversos cachorrinhos, mas quando vi a Pérola foi amor à primeira vista. Não consegui esperar trazerem ela aqui em casa e fui buscar. Tudo aconteceu em uma semana”, disse.

Para iniciar o processo de adoção online basta mandar mensagem relatando as características desejadas no cão ou gato (idade, sexo, porte) para (11) 96786-5024. Caso a adoção seja confirmada o futuro tutor tem a opção de receber o pet em casa ou buscá-lo pessoalmente na sede do DPAN.

Também é possível adotar pelo email [email protected]. Todos os animais disponíveis para adoção no DPAN são castrados, vacinados, vermifugados e identificados com microchip.