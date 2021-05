Sabesp investe mais R$ 8,6 milhões no saneamento de Guarulhos e inicia obras do Programa Água Legal

A Sabesp iniciou nesta segunda-feira (3) as intervenções em Guarulhos do Programa Água Legal, iniciativa social da Companhia reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Serão investidos R$ 8,61 milhões num conjunto de obras que beneficiarão cerca de 21 mil moradores dos bairros Sítio São Francisco, Tijuco Preto e Cumbica I.

No total serão 6.050 ligações de água, sendo 5.300 ligações a regularizar e o restante a reativar. Além disso, também está prevista a execução de 720 ligações de esgoto, que serão executadas sucessivamente às ligações de água regularizadas.

A 1ª etapa, de infraestrutura (execução das ligações de agua e esgoto obrigatório), deverá ser concluída em até 12 meses, ou seja, até maio de 2022. O conjunto total de obras tem prazo de conclusão previsto para até 33 meses, em janeiro de 2024.

O Programa Água Legal é uma iniciativa da Sabesp para regularização de ligações de água em áreas informais do município, de alta vulnerabilidade social, garantindo mais qualidade de vida e cidadania. Desde 2016, mais de 500 mil pessoas já foram beneficiadas. Em 2019, o programa foi premiado pela Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas (ONU).

Com a regularização, a população atendida passa a ter água potável com regularidade e sem riscos de contaminação, pois são eliminadas as ligações irregulares, conhecidas como “gatos”, reduzindo também as perdas de água. Além disso, as famílias passam a ter um comprovante de residência.

A Sabesp está à disposição para esclarecimentos ou atendimentos emergenciais, via ligações gratuitas: 195 e 0800-011-9911 ou pelo WhatsApp exclusivo para atendimento em Guarulhos (11) 9.5976-3843.