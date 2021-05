Programa Bolsa Trabalho entrega certificados para 72 alunos

A Secretaria do Trabalho de Guarulhos entregou nesta quarta-feira (5) 72 certificados de conclusão de curso para os alunos do programa Bolsa Trabalho. A cerimônia, que foi dividida em dois horários para respeitar os protocolos de distanciamento social, aconteceu no Adamastor Centro com a presença do titular da Pasta, Toninho Magalhães, do representante da Secretaria de Serviços Públicos (SSP), Alexandre Garrido, e de Ricardo Bovolenta, professor de um dos cursos.

As turmas, que começaram em 5 de outubro do ano passado, realizavam suas atividades presenciais nas secretarias da Saúde, Serviços Públicos e Educação. Já a turma de jardinagem, na Pasta de Meio Ambiente. A atuação das turmas envolvia ações em escolas municipais e em unidades de saúde com serviços de pintura e de manutenção geral, além de compostagem, hortas e pequenos reparos.

Por conta das mudanças impostas pela pandemia, o formato das aulas foi alterado. Anteriormente os alunos realizavam quatro dias de aulas práticas e um de aula teórica por semana. Nesta oportunidade, todas as teóricas foram realizadas de uma única vez.

De acordo com Toninho Magalhães, os alunos avaliaram como positiva a aplicação e interação das atividades, mesmo em período de pandemia. “Isso nos leva a entender que os objetivos foram alcançados e o momento se mostrou oportuno para o incentivo à inclusão digital, uma vez que esse público inicialmente demonstrou dificuldades em acessar a internet, mas essas barreiras foram rompidas, possibilitando o acompanhamento das aulas”, disse.

Articulações para as próximas turmas – Nesta terça-feira (4) o secretário Toninho Magalhães e o titular da SSP, Rodnei Otavio Minelli, se reuniram para articular novos cursos sobre práticas sustentáveis de geração de emprego e renda. Os gestores discutiram juntos com as equipes a possibilidade de estimular políticas públicas de empregabilidade de forma sustentável.