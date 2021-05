Seminário sobre o novo marco regulatório das OSCs está com inscrições abertas

A Secretaria de Direitos Humanos de Guarulhos, em parceria com o Instituto Potencial – Projetos Sociais, realizará no próximo dia 27 de maio o seminário “Novo marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil e sua relevância para o desenvolvimento de políticas públicas com foco na redução das desigualdades”. O evento, que acontecerá no auditório térreo da Secretaria de Educação, está com as inscrições abertas pelo WhatsApp (11) 97275-1096.

O objetivo do seminário é ampliar o entendimento da lei 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, com o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para a gestão dessas parcerias.

O evento acontecerá em dois períodos e, em razão das medidas de segurança, será limitado a 30 pessoas, dividido em duas turmas. A primeira será das 8h às 12h e a segunda das 13h às 17h. O público-alvo são os dirigentes ou gestores de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), gestores públicos, conselheiros municipais e demais atores interessados, sendo conferido certificado de participação.

Segundo Anderson Guimarães, subsecretário de Igualdade Racial, pasta que organiza o evento, “será uma excelente oportunidade para garantir não apenas o reconhecimento e a valorização dos trabalhos desenvolvidos pelas organizações parceiras, mas também a efetividade dos projetos sociais, a plena participação da sociedade civil e a transparência na aplicação dos recursos públicos”, afirmou.

Para mais informações ligue para Subsecretaria da Igualdade Racial: 2409-6843.

Serviço

Seminário “Novo marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil”

Data: 27 de maio

Inscrições: WhatsApp (11) 97275-1096.

1ª turma: das 8h às 12h

2ª turma: das 13h às 17h

Local: Secretaria de Educação – rua Claudino Barbosa, 313, Macedo (auditório térreo).