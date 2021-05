Mesmo com gestão do Governo do Estado, Câmara discute manutenção da Furp em Guarulhos

Da Redação

O presidente Martello (PDT) recebeu em seu gabinete da Câmara de Guarulhos, na tarde desta terça-feira (18), Aarão Ruben de Oliveira, presidente da ACM e da Agência de Desenvolvimento do Município – Agende; Roberto Machiori, advogado e diretor do Departamento de Ação Regional-Depar da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo-Fiesp, e Devanildo Damião, cientista e professor universitário.

Conhecidas personalidades do meio empresarial, produtivo e científico foram discutir temas relacionados a ações para modernização da Cidade com a utilização da inteligência local.



Durante o encontro, foram abordados assuntos como a manutenção da Fundação para o Remédio Popular-Furp em Guarulhos, a ampliação da participação do empresariado nas políticas públicas, o projeto estruturante do Parque Tecnológico, além de inovações e melhorias estruturais em Cumbica.



Martello destacou que tem “convicção que a Furp deve permanecer na cidade devido a sua importância estratégica e aos benefícios levados à população mais carente”. Além disso, considera que “a empresa poderia fornecer medicamentos também para o Município, além de produzir vacinas”. O presidente se dispôs a visitar a Furp.



Em relação ao segundo item da pauta, Martello informou que é fundamental a participação do empresariado nas decisões da Cidade e que tem total disposição para receber e atuar para transformá-la num ambiente de negócios mais favorável.



Na pauta do Parque Tecnológico, comentou que projetos modernos e seus benefícios precisam ser desenvolvidos com mais rapidez. Pensando nisso, o presidente solicitou a seu corpo técnico que busque informações sobre a área de 268 mil metros quadrados destinada ao Parque. Por fim, ratificou a importância da articulação de empresários em entidades como a Agende. Sobre isto também solicitou pesquisas junto aos seus técnicos e se prontificou a promover encontros com empresários.