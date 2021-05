Orquestra Jovem dedica concerto de premiação do GruCordas à servidora Araci Borges

A Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos retomou as atividades digitais da Temporada 2021 neste sábado (22) com o concerto de premiação dos vencedores da primeira edição do Concurso GruCordas. Transmitido ao vivo do Teatro Adamastor, o concerto foi dedicado à servidora Araci Borges, responsável pelo Arquivo Histórico, que faleceu na última sexta-feira (21) após enfrentar uma batalha contra a covid-19.

“A partida de Araci nos deixou consternados, uma mulher guerreira, que lutou bravamente nos últimos dias contra a covid-19, doença avassaladora que já levou tantos de nossos irmãos, irmãs, pais, mães, filhos, avós, famílias inteiras despedaçadas. Que Deus possa confortar nossos corações e os corações dos familiares de Araci”, comentou o secretário de Cultura, professor Jesus.

Na abertura do espetáculo, o maestro Emiliano Patarra também lembrou a garra que a servidora sempre demonstrou. “Fazer música é uma das formas de atravessar momentos difíceis. Araci foi uma grande pesquisadora da história e identidade da cidade. Foi uma honra e prazer ter convivido com ela nas inúmeras batalhas pela cultura de Guarulhos e do nosso país. Araci Borges, esse concerto é para você”, disse Patarra.

O concerto destacou a participação de Riverton Vilela, instrumentista da Orquestra Jovem, terceiro lugar do Concurso GruCordas. Sob regência do maestro Diego Pacheco, o quinteto de cordas executou o virtuoso Concerto para Contrabaixo No. 2 em B Menor, do italiano Giovanni Bottesini.

Na sequência, Pacheco convidou os demais instrumentistas da Orquestra Jovem para resgatar a beleza de Concerto para Violino em Ré Maior, op. 35, de Piotr Ilitch Tchaikovsky, obra bastante densa e cheia de desafios, executada com primazia pelo solista Alexandre Pinatto, segundo lugar do Concerto GruCordas.

Em 1806, Ludwig van Beethoven compôs o Concerto para Violino em Ré Maior, Op. 61 para um amigo violinista. Delicada e repleta de momentos grandiosos, a obra é considerada uma das peças de maior dificuldade no repertório de violino. Tamanho desafio justifica a classificação de Wellington Rebouças, primeiro lugar no Concurso GruCordas, com sua execução que concilia a leveza e o virtuosismo da composição.

Em 2021 as Orquestras de Guarulhos apresentam a 2ª edição do Concurso GruPiano. O concerto digital de premiação dos vencedores do Concurso GruCordas integra a série Talentos e Descobertas da Temporada 2021 das Orquestras de Guarulhos. Para mais informações e detalhes da Temporada 2021 das orquestras de Guarulhos acesse https://bit.ly/3oRBVvb.

Para mais informações sobre eventos culturais online acesse www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Araci Borges – Nos últimos dias, os servidores da Secretaria de Cultura, amigos e familiares expressaram profundo pesar nas redes sociais pelo falecimento de Araci Borges Dias Martins, coordenadora do Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos. Araci era mais que uma grande colega de trabalho, era uma humanista, amiga e sensível, sempre pronta a motivar a equipe com palavras carinhosas e assertivas.

Servidora talentosa, com vasto conhecimento das particularidades e riquezas patrimoniais e culturais da cidade, Araci desenvolveu inúmeros projetos, dentre os quais os episódios da série Patrimônio Histórico para Curiosos, o documentário Muitos Carnavais, com entrevistas de foliões e representantes do carnaval em Guarulhos, o projeto Vidas – Conte sua História de Guarulhos, entre tantos outros, iniciativas que sempre tiveram como foco a valorização da arte, do artista da cidade, da cultura popular e do acervo imaterial.