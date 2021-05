GCM atende 60 casos de aglomeração no final de semana

Neste último final de semana (29 a 31) a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recebeu 60 denúncias de aglomeração e perturbação ao sossego público, sendo que todas foram confirmadas e resolvidas e envolviam diretamente mais de 150 pessoas.



A corporação tem priorizado esse tipo de atendimento em razão da pandemia da covid-19 e do alto risco de alastramento da doença devido às aglomerações, que seguem proibidas em toda a cidade.

Um total de 49 casos mobilizou as equipes da GCM. Elas fizeram o atendimento presencial e os solucionaram por meio de diálogo com as partes envolvidas. Outros 11 foram resolvidos por telefone, com orientação aos denunciantes, e 35 não foram atendidos por falta de detalhamento das informações. As ligações foram feitas para o número 153.

Dentre os locais que foram visitados constam bares e residências localizados no Centro e nos bairros Vila Galvão, Vila Barros, Pimentas, Itapegica, Jardim Cumbica e Vila São Jorge.