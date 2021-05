Homens são detidos pela GCM após atrapalhar trânsito com escada furtada

Três homens que carregavam uma escada de oito metros sobre um carrinho de pedreiro foram detidos no final da tarde de sexta-feira (28) por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, ao ser constatado que o objeto era furtado.

De acordo com a equipe da GCM, eles chamaram a atenção na região do Jardim Bom Clima por causarem problemas aos motoristas com o bloqueio parcial do trânsito. Acabaram abordados na altura do número 3.600 da avenida Tiradentes para averiguação, mas nada de irregular foi encontrado.

Contudo, o comportamento deles despertou a curiosidade dos guardas, pois estavam nervosos e quando perceberam a aproximação das motos dos GCMs tentaram fugir, jogando a escada e o carrinho para longe. Durante a conversa, os três disseram que haviam “conseguido” a escada em um estacionamento da rua José Campanella, no Macedo.



O dono do local foi procurado e contou que estava sendo vítima de furtos continuados (durante mais de seis meses) que somaram um prejuízo superior a R$ 150 mil. Com os novos fatos, os agentes encaminharam os suspeitos ao 6º Distrito Policial, no Jardim Bom Clima, local em que o delegado de plantão registrou o boletim de ocorrência por furto qualificado e colocou os três à disposição da Justiça.