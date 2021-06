Animação marca o primeiro ensaio virtual do Arraial Junino do CCI Santa Mena

A animação do grupo de 28 pessoas da melhor idade (acima de 60 anos) tomou conta do primeiro ensaio virtual para a dança do Arraial Junino do Centro de Convivência do Idoso (CCI) Santa Mena nesta terça-feira (1º). O grupo está aberto para a inclusão de mais pessoas interessadas e estão previstos mais três ensaios virtuais às terças-feiras, sempre às 8h, incluindo o casamento junino. O Arraial Junino acontecerá pela internet no próximo dia 29, também às 8h.

A programação do evento incluirá ainda um sarau virtual com declamação de poesias, cantos, apresentação de danças e de pratos e trajes típicos.

O secretário de Desenvolvimento e Assistência Social destacou a ação para a saúde da melhor idade. “Ressalto a importância do Arraial Junino para que os idosos desenvolvam sua autonomia, independência e, inclusive, se movimentem fisicamente neste momento pandêmico em que os equipamentos estão fechados para este público específico. É importante trabalhar isso com a terceira idade mesmo que de forma remota”, disse o gestor.



“Essas atividades contribuem para a diminuição dos sintomas de ansiedade e depressão e proporcionam momentos de prazer,” resume a educadora física do CCI, Sandra Osti.

A iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o Arraial Junino faz parte do projeto Arte e Prosa, realizado uma vez por semana por meio de uma sala de reunião online cujo objetivo é promover a interação dos idosos num espaço descontraído por meio de contação de histórias, músicas, jogos teatrais e de memória, brincadeiras, palestras, bate-papos e atividades físicas.