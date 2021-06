Onça-parda Scott completa um ano e ganha festa de aniversário no zoológico

Mais uma vez os servidores do Zoológico de Guarulhos prepararam bolo e presentes para comemorar o aniversário de um de seus moradores. Desta vez, a festa foi para a onça-parda Scott, que completou um ano de vida nesta terça-feira (1º). Muito reservado, o felino demorou a interagir com os brinquedos e a devorar as porções de carne decoradas com flores e folhas.

A data de nascimento de Scott é aproximada, já que o animal chegou ao zoo em agosto do ano passado após ser resgatado pela Polícia Militar Ambiental de uma área de queimadas no interior de São Paulo, onde foi encontrado com cerca de 40 dias de vida, sozinho e bastante machucado. Em Guarulhos, a oncinha precisou de cuidado intensivo e de muitas mamadeiras para sobreviver.

A diretora do Zoológico de Guarulhos, Fernanda Magalhães, falou sobre a comemoração. “Scott chegou até nós bastante debilitado e exigiu muita dedicação de toda a equipe, por isso, festejar seu primeiro ano de vida é motivo de muita alegria para todos nós. Além disso, foi uma boa oportunidade para oferecermos enriquecimento ambiental (atividades diferentes das quais os animais estão acostumados) às nossas onças-pardas”.

Scott divide um amplo recinto recentemente construído pela Prefeitura com Logan, outra onça-parda que chegou ao parque em julho de 2020, também após ser resgatada em condições semelhantes na mesma região do Estado. Ambos os animais não podem ser devolvidos à natureza devido ao intenso contato com humanos que tiveram no início de suas vidas.