Profissionais de saúde não precisam mais agendar para se vacinar contra a covid-19

Nesta sexta-feira (4), mesmo com o ponto facultativo decretado em Guarulhos, 66 Unidades Básicas de Saúde (UBS) irão abrir das 8h às 16h exclusivamente para vacinar contra a covid-19. A abertura tem por objetivo intensificar a imunização dos profissionais de saúde que ainda não se vacinaram e que já podem procurar as UBS espontaneamente, sem necessidade de convocação prévia.

Com exceção das UBS Paulista, Dona Luíza e Alvorada, que estão de retaguarda para a rede de urgência no atendimento de pacientes com sintomas do novo coronavírus, as demais vão atender à demanda espontânea de trabalhadores e estudantes da área de saúde com 18 anos, mediante comprovação de atuação. Além disso, as UBS também irão aplicar a segunda dose em quem tem aprazamento nesta data, bem como vacinar, independentemente de cadastro prévio, as pessoas com 60 anos ou mais e aquelas com síndrome de Down acima de 18 anos.

Trabalhadores da saúde

São considerados trabalhadores da saúde todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, unidades básicas de saúde, instituições de longa permanência, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros. Estão incluídos nesse rol médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física (que atuam em unidades de saúde), médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.

Também são considerados trabalhadores da saúde os profissionais de apoio, tais como recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde. Incluem-se ainda os funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.

Para receber a vacina eles devem comprovar vinculação ativa com um serviço de saúde no município de Guarulhos mediante a apresentação dos seguintes documentos: carteira de trabalho ou holerite (original e cópia) ou declaração emitida pelo serviço de saúde (papel timbrado, endereço da empresa, CNPJ, nome completo, função, data de admissão e assinatura do responsável da instituição com CPF). As cópias dos documentos serão retidas pela UBS, exceto a declaração da empresa, que será retida a via original.

Acadêmicos em saúde e estudantes – Também poderão ser vacinados os acadêmicos e estudantes da área técnica em saúde, desde que atuem em estágio hospitalar, atenção básica, clínica e laboratórios no município de Guarulhos. A comprovação deverá ser feita mediante a apresentação de declaração emitida pela instituição de ensino ou campo de estágio em papel timbrado, CNPJ, assinatura do responsável, nome completo do estudante, curso, local de estágio com data de início e término. A declaração será retida pela UBS, sendo que o estágio já deve ter sido iniciado, ou seja, se não estiver atuando na data em que procurou o serviço, a vacinação não será realizada.

Cuidador de idosos – Por fim, entram na categoria de trabalhadores da saúde os cuidadores de idosos, considerados aqueles quem cuidam a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos que zelam pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. Eles devem apresentar declaração de próprio punho com dados pessoais e CPF e informações do idoso assistido, tais como nome, CPF, telefone e endereço no município de Guarulhos.

Exceções – Ainda não estão contemplados com a vacinação os trabalhadores de estabelecimentos de serviços de interesse à saúde. Ou seja, aqueles que atuam em academias de ginástica, clubes, salões de beleza, clínicas de estética, estúdio de pilates, óticas, estúdios de tatuagem e outros.