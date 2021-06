Prefeitura promove atualização do CadÚnico para moradores da comunidade Parque Uirapuru

A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta terça-feira (1º) uma ação de atualização do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) para 55 famílias da comunidade Parque Uirapuru no CEU Ottawa-Uirapuru. O atendimento foi feito com agendamento por uma equipe de cinco funcionários da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, com respeito aos protocolos sanitários.

A ação de inscrição e atualização dos dados possibilita o acesso ao programa federal Bolsa Família e também a outros programas, como a Tarifa Social de Energia Elétrica, que permite desconto nas contas de luz às pessoas de baixa renda.

Famílias que queiram atualizar o CadÚnico devem agendar previamente o atendimento na Central do CadÚnico/Bolsa Família (avenida Bom Clima, 42, Jardim Bom Clima), na Tenda do Busca Ativa (atrás do Restaurante Popular Josué de Souza, na rua Adolfo Noronha, 49, Taboão) e nas unidades do CadMóvel, que atendem no CEU Bonsucesso (avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso) e na EPG Chico Mendes (rua Iati, 55, Pimentas).

O agendamento pode ser feito por e-mail, telefone e WhatsApp em razão da pandemia de covid-19. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Serviço

Canais de agendamento:

Atendimentos via WhatsApp: 94144-8095

Atendimentos e agendamentos via telefone: 2087-4270 e 2408-7020

Agendamentos via e-mail: [email protected]