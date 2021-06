Força-tarefa da Câmara Municipal visita fábrica da Furp

Da Redação

Uma força tarefa do Conselho de Desenvolvimento Econômico e da Câmara de Guarulhos visitou as dependências da Fundação para o Remédio Popular-Furp. Na pauta, o estudo de ações para a manutenção e ampliação da empresa pública na Cidade. A empresa é do Estado de São Paulo e tem diminuído a sua dinâmica, desde o projeto de Lei do governador João Doria que buscava a sua extinção.



A reunião teve a participação de diversas entidades guarulhenses, como representantes da Prefeitura, da Câmara, Asseag, Faculdades Anhanguera, Agende, Asec, Sindicato dos Químicos, além de representantes dos funcionários da Fundação.



O coordenador da reunião, Gilmar Godoy, destacou: “A sociedade civil organizada entende que é fundamental a permanência da empresa em Guarulhos, envolve conhecimento, aplicação de tecnologia e desenvolvimento econômico”.



O vereador e vice-presidente da Câmara Leandro Dourado (PTC), representando o presidente Martelo (PDT), ficou impressionado com a qualidade das instalações e organização da empresa: “Na condição de industrial, vejo que a empresa é muito organizada e reúne condições de produzir qualquer medicamento para servir a população, vou lutar para que possamos incentivar e melhorar a sua atuação, até mesmo fornecendo medicamentos para o Município”, declarou.