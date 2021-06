Instituto CCR e CCR NovaDutra promovem campanha de doação de sangue em Guarulhos

Da Redação

Poucas iniciativas humanas são ao mesmo tempo tão simples e profundas. Doar sangue é uma delas. É rápido, seguro e determinante para quem está do outro lado lutando pela vida. Por isso, o Instituto CCR – gestor social do Grupo CCR – mais uma vez apoia a doação de sangue, reforçando que a ação não pode parar. Na via Dutra, a ação é apoiada pela CCR NovaDutra.

A iniciativa celebra a agenda do junho vermelho – a data foi criada em 2015 pelo Ministério da Saúde, para reforçar para a população de que doar sangue é um ato de amor ao próximo e cuidado com a vida. O apoio à doação é mais do que uma campanha: é uma causa para o Instituto CCR e para a companhia em geral.

Para levar a mensagem o mais longe possível, as concessionárias do Grupo CCR e o Centro Corporativo incentivarão cada vez mais voluntários a participarem desta causa tão nobre e urgente. O objetivo é conscientizar o público interno e externo da companhia, pelos mais diversos canais disponíveis.

“É tradição do Instituto CCR o investimento em causas de saúde e bem-estar para os nossos públicos interno e externo. E a doação de sangue é uma das mais poderosas ações em prol da vida, unindo cidadania, voluntariado e dedicação ao outro”, explica Cristine Naum, gerente executiva do Instituto CCR.

A doação de sangue é uma dentre várias as ações neste cenário de enfrentamento ao coronavírus que o Grupo CCR tem realizado: desde o apoio aos caminhoneiros com a distribuição de kits de alimentação, de higiene e desinfecção de cabines, entre outras, chegando ao junho vermelho. Na via Dutra, a iniciativa tem apoio da CCR NovaDutra.

Local para doação

Guarulhos (SP)

Posto Stella Maris

Horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Local: Rua Maria Cândida Pereira, 568, Itapegica, Guarulhos

COMO SABER SE EU POSSO DOAR?

Estar com boa saúde;

Ter entre 18 e 69 anos;

Pesar no mínimo 50 kg;

Estar descansado e alimentado;

Apresentar documento original.

OBS: essa checagem será feita pelos profissionais de saúde no atendimento preliminar.

IMPORANTE: Quem tomou vacina da gripe ou da Covid-19 precisa esperar 48 horas para poder doar sangue, e deve citar sobre a vacinação durante o atendimento no hemocentro.