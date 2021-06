Alunos da primeira turma online do curso de soroban recebem certificados

Dois alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis) receberam na manhã desta segunda-feira (14) os certificados pela conclusão do curso online de soroban, nome dado ao ábaco japonês utilizando por pessoas com deficiência para realizar cálculos. Esta foi a primeira turma online, já que o curso, oferecido pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH) de Guarulhos, precisou ser adaptado por conta da pandemia.

Participaram da cerimônia o titular da SDH, Abdo Mazloum, e o subsecretário de Acessibilidade e Inclusão, Gilberto Penido. Para Mazloum, o projeto do curso de soroban é importantíssimo para a vida desses alunos. “Muitos deles têm dificuldades com contas matemáticas e a utilização desse equipamento é um grande auxílio. Os alunos têm a pretensão de entrar em uma universidade e têm grandes sonhos que nós estamos ajudando a realizar”, disse.

Os alunos, acompanhados pela professora Vanessa Carrilho Lanzarotto, educadora especialista em deficiência visual, aprendem a fazer cálculos matemáticos, como as quatro operações com números naturais, decimais e frações, potenciação, raiz quadrada, fatoração, MDC, MMC, além de transformação de números mistos em frações impróprias e de frações impróprias em números mistos.

As aulas aconteceram uma vez por semana por meio de chamadas de vídeos via WhatsApp e que duravam cerca de uma hora. Os alunos, que já conheciam e manuseavam o soroban, puderam ser acompanhados para realizar exercícios em sua própria casa. Os atendimentos individuais eram realizados no plantão de dúvidas, também no formato online.

Serviço

Para conhecer todos os projetos voltados para pessoas com deficiência da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão entre em contato com a pasta pelos telefones (11) 2414-3685 ou 2422-7376 ou pelo e-mail [email protected]