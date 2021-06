Operação Inverno registra 66 acolhimentos de pernoite nos três primeiros dias

A Operação Inverno, desenvolvida pela Prefeitura de Guarulhos, registrou um total de 66 acolhimentos de pernoite desde a última sexta-feira (11), quando esta modalidade entrou em funcionamento. Foram 24 pessoas acolhidas no primeiro dia, 19 no sábado e 23 no domingo. A ampliação do acolhimento às pessoas em situação de rua na estação mais fria do ano inclui ainda o programa Alimento Fraterno, que distribui refeições mesmo aos que não aceitam o abrigo.

O acolhimento na modalidade pernoite tem capacidade para 70 pessoas e funciona por 12 horas, das 19h às 7h, de segunda a segunda. O objetivo é abrigar e alimentar com jantar e café da manhã os que aceitam acolhimento por esse período, garantindo uma noite tranquila na época mais fria do ano. O espaço temporário possui área de dormir, local de acolhida e de alimentação, além de disponibilizar banho, toalhas, cobertores, travesseiros, lençóis e roupas aos usuários.

Já o programa Alimento Fraterno oferece refeições elaboradas por nutricionista para até 150 pessoas, das 19h às 21h, todos dos dias da semana tanto aos que aceitam acolhimento quanto aos que recusam.

Coordenada da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarulhos, a Operação Inverno é desenvolvida pela organização da sociedade civil Núcleo Batuíra. Ela começou no último dia 1º de junho com a ampliação das equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) e a extensão do horário de atendimento até meia-noite, de segunda a segunda. Toda vez que a temperatura estiver igual ou abaixo de 13º C, a população poderá acionar o Seas pelo telefone 2536-4110.

Serviço

Acolhimento Institucional Masculino -modalidade pernoite – praça dos Sindicatos, 394, Vila das Palmeiras Horário: das 19h às 7h

Serviço Especial de Abordagem Social (Seas) – tel. 2536-4110