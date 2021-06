UNG oferece curso de Introdução ao Front-End gratuito

A Universidade UNG promove, no período de 03 a 21 de julho, das 08h às 11h, o Bootcamp – Introdução ao Front-End no Desenvolvimento Web. O evento dará continuidade a uma série de oficinas gratuitas, que tiveram início no primeiro semestre de 2021. O objetivo do próximo bootcamp, é permitir que haja um avanço no aprendizado da informática básica e internet.

Durante as oficinas, os monitores Raphaela Mayumi Takei e Bruno Ferreira Espana, alunos do segundo ano do curso de Análise de Sistemas da Instituição, irão compartilhar informações que já adquiriram no curso. O Bootcamp acontece sob direção de Valter de Sales Santana, professor e coordenador dos cursos de Gestão da Tecnologia da Informação, Ciências da Computação e Análise de Desenvolvimento de Sistemas da UNG.



“Os bootcamps tiveram grande adesão e por isso daremos seguimento às capacitações. No curso de introdução ao Front-End, o participante irá trabalhar a parte da interface gráfica, ou seja, aquilo que está à frente nos sites, por meio do uso de HTML e CSS”, explica o coordenador.



O evento será gratuito e destinado ao público externo. A inscrição solidária acontece por meio da doação de “cinco quilos de arroz ou feijão”. Os alimentos serão doados para projetos sociais parceiros. Os interessados devem se inscrever com até 24 horas de antecedência de cada atividade, por meio do site extensao.ung.br

Conheça a programação:

03/07 – Estrutura básica e ferramentas de formatação de texto em HTML;

10/07 – Inserção de imagens, links de navegação, tabelas e formulários em HTML;

17/07 – Introdução à CSS;

24/07 – Elementos técnicos de HTML;

31/07 – Estilos aprimorados em CSS e Projeto Final.