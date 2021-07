Prefeitura planta árvores nativas da Mata Atlântica no Jardim Adriana

Nesta quinta-feira (1º) a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) de Guarulhos plantou 50 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica no Jardim Adriana. A ação do Programa Ilhas Verdes (PIV) contou com a participação voluntária de 30 funcionários da empresa Continental Equipamentos Automotivos.

Os voluntários receberam dos técnicos da Sema noções básicas sobre plantio e também sobre a importância da arborização para a qualidade de vida nas cidades. No local foram plantadas mudas de pau-brasil, resedá, urucum, uvaia e babosa-branca.

Desenvolvido pela Sema, o PIV visa a aumentar a arborização urbana para combater o aumento da temperatura e melhorar a qualidade do ar, além de reter as águas das chuvas e atrair aves. O próximo plantio será domingo (4), em parceria com o Rotary Vila Galvão, no Lago dos Patos.

Empresas e grupos de amigos, associações, entre outros, podem participar voluntariamente dos plantios. Inscrições pelo telefone 2475-9843.