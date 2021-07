CEUs e Parque Júlio Fracalanza oferecem atividades para toda a população nas férias

Durante o mês de julho a diversão está garantida nos CEUs de Guarulhos e no Parque Júlio Fracalanza. As inscrições para as atividades de férias estão abertas a partir desta quinta-feira (1º) com atividades culturais, esportivas e de lazer voltadas para toda a comunidade. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.



Para participar das férias nos CEUs é necessário entrar em contato pelo telefone ou realizar a inscrição presencialmente, das 8h às 17h. As atividades cumprem todos os protocolos sanitários de prevenção à covid-19.



As oficinas serão realizadas entre os dias 5 e 30 de julho, exceto sábados, domingos e feriados. Dentre as atividades oferecidas estão ginástica artística, localizada, funcional kids, hiit, alongamento, oficinas de handebol, automassagem e acupressão, yoga, pilates, além de diversos estilos de danças como dança do ventre, sandance free style, ritmos, entre outras opções. O munícipe deverá entrar em contato com a unidade para saber quais oficinas estarão disponíveis no CEU mais próximo de sua residência.



Já no Parque Júlio Fracalanza as atividades serão realizadas de segunda a quinta-feira, às 10h e às 14h. A programação é destinada a crianças de 7 a 12 anos, com a presença de um responsável maior de 18 anos, e os interessados devem se inscrever pelo telefone 2402-9657.

As atividades envolvem contações de histórias de forma dinâmica e divertida com os profissionais que atuam na Biblioteca José Mignella, passeio de bicicleta pela Cidade Mirim Ayrton Senna da Silva, oficinas de produção de slime e de reciclagem.



Confira o CEU mais próximo de você e faça sua inscrição:

CEU Bambi

Rua Benedito Thieso, s/nº – Pq. Residencial Bambi

Fone: 2408-5402

CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº – Bonsucesso

Fone: 2088-3508

CEU Continental

Rua Alzimar Vargas Batista, s/nº – Parque Continental II

Fone: 2086-1002



CEU Jardim Cumbica

Avenida Atalaia do Norte, 544 – Jd. Cumbica

Fone: 2412-2771

CEU Ottawa-Uirapuru

Rua Morada Nova, 208 – Jd. Ottawa

Fone: 2279-2705

CEU Paraíso-Alvorada

Rua Dom Silvério, s/n° – Vila Paraíso

Fone: 2456-2524

CEU Parque São Miguel

Rua Joaquim Moreira, s/nº – Pq. São Miguel

Fone: 2421-2445

CEU Pimentas

Estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

Fones: 2489-3500 / 93026-3308

CEU Ponte Alta

Avenida Florestan Fernandes, s/nº – Jd. Ponte Alta

Teatro: Rua Pernambuco, 836 – Jd. Ponte Alta

Fone: 2436-6813

CEU Presidente Dutra

Final da Rua Maria de Paula Motta

Fone: 2432-8930

CEU Rosa de França

Rua Sergipe, s/nº – Jd. Rosa de França

Fone: 2304-7589

CEU Vila São Rafael

Rua Deus do Sol, s/nº – Vila São Rafael

Fone: 2304-6012



Parque Júlio Fracalanza

Cidade Mirim Ayrton Senna da Silva e Biblioteca José Mignella

Rua Joaquim Miranda, 471, Vila Augusta.

Fone: 2402-9657