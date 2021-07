Projeto Mude esse Ciclo recebe grande doação de absorventes higiênicos

A Prefeitura de Guarulhos recebeu nesta terça-feira (6) a doação de 6.912 absorventes higiênicos da empresa Petbontrato Distribuidora de Produtos Pet. Os produtos foram entregues ao prefeito Guti no Paço Municipal, que estava acompanhado do vice-prefeito, Professor Jesus, do secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Alex Viterale, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elen Farias.

Os produtos se destinam ao projeto Mude Esse Ciclo, que arrecada absorventes higiênicos (internos e externos) por meio de parcerias com empresas e de doações da população e os distribui às meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social que vivem a pobreza menstrual (escassez de recursos para cuidados íntimos) e são identificadas nos atendimentos de equipamentos socioassistenciais, como os Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

Segundo o prefeito, a iniciativa visa a dar mais dignidade às mulheres em vulnerabilidade e melhorar a qualidade de vida delas. “É uma campanha mais que necessária para o município e a empresa está ajudando bastante, demonstrando responsabilidade social. Guarulhos está muito honrada com esta parceria e não tenho dúvida de que as mulheres do município em vulnerabilidade social, as que mais precisam, estarão muito felizes com esta ajuda”, afirmou o prefeito.

As doações resultam de uma ação solidária realizada entre os funcionários da empresa. “Este é um projeto bonito e de uma sensibilidade incrível. A Petbontrato participou como uma forma de contribuir à sociedade através desta ação diferente”, explicou o gerente comercial, Kley Lacerda.

Já a presidente do Fundo Social destacou a importância da ação para o público feminino. “Só tenho a parabenizar a empresa e agradecer pelas doações. Este é um projeto muito relevante que ajuda muitas mulheres e meninas da periferia”, disse Elen Farias.

Por sua vez, o diretor de Assistência Social de Guarulhos, Fabio Cavalcante, contou como ocorre a distribuição dos absorventes. “Começamos nesta segunda-feira (5) as entregas em duas comunidades da região do Parque Mikail e nos 12 Cras. Fazemos a identificação da mulher em vulnerabilidade e já entregamos o kit com absorventes”, disse.

Empresas interessadas em doar podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social pelo telefone (11) 2087-7400. Caixas coletoras com o cartaz do projeto estão espalhadas nas diversas secretarias municipais e no Fundo Social de Solidariedade para recolher doações da população.