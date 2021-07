Confira dicas para aproveitar o feriado sem sair da cidade

Com a flexibilização da fase de transição do plano São Paulo, estabelecimentos da cidade poderão atender com horário estendido a partir desta sexta-feira (9). Com isso, o HOJE separa algumas atrações para quem quer se divertir sem precisar ir tão longe.

Shoppings

Além do funcionamento dos cinemas, com Viúva Negra; Os Croods 2: Uma Nova Era; Velozes e Furiosos 9 e Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio em cartaz, os shoppings contam com o funcionamento dos parques para as crianças.

Confira horários de funcionamento:

Neo Geo Family Internacional Shopping : sexta-feira das 12h às 21h; sábado das 11h às 21h e domingo das 11 às 20h.



: sexta-feira das 12h às 21h; sábado das 11h às 21h e domingo das 11 às 20h. Neo Geo Family Parque Shopping Maia: sexta-feira das 12 às 21h, sábados e domingos das 11 às 21h.

Parques

Outras opções de diversão segura são os parques ao ar livre. Para aproveitar o tempo quente previsto para o fim de semana, separamos um guia de lugares para revisitar ou conhecer:

Bosque Maia

Parque com pista para cooper e caminhada, pista de skate, trilhas na mata, quadras de esporte, campo de areia e mais.

Endereço: Av. Paulo Faccini, s/n° – Centro

Parque Bom Clima / JB Maciel

Parque com mirante, parquinho, pista de caminhada e espaço para ginástica.

Endereço: Av. Tiradentes, s/nº – Bom Clima

Parque Júlio Fracalanza

O parque conta com equipamentos para ginástica e pista de caminhada, parquinhos, feiras de artesanato e mesa de ping pong. Além disso, é onde está localizada a Cidade Mirim Ayrton Senna, com espaço para simulação de trânsito.

Endereço: Rua Joaquim Miranda, 471 – Vila Augusta

Parque do Jardim City / Jardim Las Vegas

Com quatro quadras esportivas, pista de skate, campo de futebol e lago, o parque deu local ao primeiro Centro de Educação Ambiental de Guarulhos, além de contar com toda infraestrutura CEA

Endereço: Av. Prefeito Rinaldo Poli, s/n° – Jd. City

Parque Chico Mendes

Localizado na região do Pimentas, o parque conta com quadras de esporte e campos de futebol, pista de skate e trilhas na mata

Endereço: Av. José Miguel Ackel, 1.100 – V. Isabel

Parque Transguarulhense

Com espaços para shows e exposições, o parque passou por uma restauração e implementação de novos jardins e paisagismos.

Endereço: Av. Transguarulhense, s/n° – Pq. Continental

Parque Adriana

Espaços para capoeira e equipamentos de ginástica, parquinhos e quadra de areia.

Endereço: R. João Gomes, s/nº – Jd. Adriana

Lago dos Patos

Além dos quiosques e feiras de artesanato ao seu redor, parque infantil e centro de exposições e arte, pista de cooper, equipamentos de ginástica, o parque conta com o único espaço para pedalinho na cidade.

Endereço: R. Francisco Vasconcelos, s/n° – V. Galvão

Parque Novo Ipanema

Além de Parquinho infantil, o local possui atrações voltadas principalmente à prática de esporte, como quadra poliesportiva, mesas de ping-pong, pista de caminhada, equipamentos de ginástica e espaço para capoeira.

Endereço: R. Tapiratiba, s/n° – Jd. Novo Ipanema

Parque do Campo da Paz

Campo de futebol, quadra de areia, parquinho, pergolados, pista de caminhada, churrasqueira e salão de encontros.

Endereço: Viela Rua Benito, s/n° – Jd. Paraíso

Parque da Saúde

Pistas de caminhada, parque infantil, equipamentos para alongamento e ginástica, quadra de areia, trilhas, lago, viveiro de plantas mirante e área para piqueniques fazem parte dos 15 mil m 2 do parque. Além disso, o local abriga ainda uma pequena floresta urbana com espécies raras de mata nativa.

Endereço: Rua Íris, 305 – Gopoúva

Parque Paulo Carvalho Júnior

O parque dispõe de pistas de atletismo e caminhada, espaços com mobiliário para churrascos e piqueniques, campos com gramado para futebol, vôlei e society, parque infantil e trilhas ecológicas em uma área de 39 mil m².

Endereço: Confluência da rua Cana Verde com avenida Jamil João Zarif, s/n° – Seródio

Parque Vilanova Artigas

O local apresenta uma diversidade de árvores como pau-brasil e as frutíferas pitanga e uvaia. Pista de caminhada, lago com paisagismo e mini-quadra de areia

Endereço: Entre a Rua Geraldo Alves Celestino e av. Odair Santaneli – Parque Cecap.

Sesc

Além das atividades online, o Sesc Guarulhos retomou atividades presenciais neste mês de julho, contando com atrações educativas e culturais que podem ser aproveitadas mediante agendamento através do site: inscricoes.sescsp.org.br.

Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, nº 1.200, Jardim Flor do Campo

Telefone: (11) 2475-5550.

Zoológico

O local se encontra temporariamente fechado sem divulgação de retorno.