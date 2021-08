Guarulhos amplia o atendimento presencial aos alunos da rede municipal

Na manhã desta segunda-feira (2) a escola da Prefeitura de Guarulhos Celso Furtado, localizada na região de Bonsucesso, recebeu a visita do prefeito Guti para acompanhar a ampliação do atendimento aos alunos da rede municipal, conforme os novos protocolos sanitários de combate à covid. Na ocasião estiveram presentes o vice-prefeito Professor Jesus e o secretário de Educação, Alex Viterale.

Antes a limitação era de 30% da capacidade física em cada unidade escolar, mas a partir de agosto poderá chegar a 100% de atendimento, com base nas orientações vigentes e na publicação do decreto municipal 38.201/2021.

Logo na entrada das crianças na escola a temperatura é aferida, as mãos higienizadas com álcool em gel, seguindo todas as orientações de prevenção, como o uso de tapetes sanitizantes e totens com álcool em gel pelos espaços. Para Guti, a educação é um tema de extrema importância para o desenvolvimento social na cidade. “Com o horário das aulas também ampliado, o retorno presencial está sendo garantido aos estudantes da rede de ensino de Guarulhos de forma segura. Vale ressaltar que o retorno permanece facultativo, ficando a critério dos pais e alunos”, destacou o prefeito.

De acordo com as recomendações definidas pelas secretarias de Educação e Saúde para evitar a propagação da covid-19, as escolas da rede municipal tomaram as precauções necessárias, sinalizando adequadamente as unidades para que o distanciamento seja cumprido entre as alunos e funcionários da escola.

A rede municipal planejou cardápios ainda mais naturais e nutritivos para a alimentação escolar. Os alunos que frequentam as aulas presenciais recebem duas refeições, compostas sempre por arroz, leguminosas, proteína animal, legumes, verduras e frutas. Um cardápio saudável e balanceado, sem temperos industrializados, sal no limite certo e níveis reduzidos de açúcar.