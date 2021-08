Mais de 15 mil pessoas já passaram do prazo para receber a 2ª dose em Guarulhos

De acordo com dados extraídos do Sistema Vacivida até as 12h da última sexta-feira (30), 15.335 pessoas ainda não tinham retornado aos postos de saúde de Guarulhos para receber a segunda dose contra a covid-19 dentro do prazo indicado. A Secretaria da Saúde está realizando a busca ativa dos faltosos por meio de contato telefônico ou pelos agentes comunitários de saúde, e alerta para que a população não deixe de completar seu esquema vacinal porque somente com as duas aplicações a imunização terá eficácia.

De acordo com a diretora de Assistência Integral à Saúde, Elisângela Arantes de Souza, os motivos apurados até agora para o não comparecimento dos faltosos são vários, desde o esquecimento da data agendada até o óbito nesse intervalo. “Na busca ativa que realizamos identificamos um número considerável de pessoas que estão se recusando a receber a segunda dose, seja por medo de uma eventual reação ou pelo fato de já se considerarem imunizadas com a primeira dose, o que não condiz com as diretrizes técnicas”, explica.

Desse total de 15.335 faltosos, 35 deveriam ter tomado a vacina em fevereiro passado, 371 em março, 811 em abril, 921 em maio, 254 em junho e 12.943 em julho. A partir desta segunda-feira (2) até o próximo dia 7 outras 12.332 pessoas têm aprazamento para receber a segunda dose contra a covid-19 na cidade, sendo que 1.865 devem tomar a Coronavac e 10.467 a AstraZeneca. Na semana de 8 a 14 de agosto são mais 22.135 cidadãos com prazo para completar seu esquema vacinal (5.336 com a Coronavac e 16.799 com a AstraZeneca).

Incentivo à segunda dose nos shoppings

Para apoiar a Secretaria da Saúde nessa busca ativa dos faltosos, o Internacional Shopping de Guarulhos se engajou em uma campanha inédita a fim de incentivar o público sobre a importância de tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19. Até o final do mês, as pessoas que apresentarem a caderneta de vacinação com o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única) ganharão um voucher cortesia de estacionamento, sendo uma isenção por CPF, com validade para as segundas e terças-feiras pelo período máximo de três horas.

Também participam da iniciativa os shoppings da capital e da grande São Paulo pertencentes à Gazit Brasil. Além disso, o Internacional Shopping ainda compartilhará a campanha de incentivo à segunda dose da Prefeitura em suas mídias.