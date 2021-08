Primaveras tem programação híbrida de Dia dos Pais

Com o avanço da vacinação no país, o grupo funerário Primaveras retoma o acolhimento em evento de forma presencial, seguindo os protocolos de segurança, com parte da homenagem ao Dia dos Pais. O Primaveras também mantém parte da programação online, com palestra e show musical.

Os eventos de Dia das Mães, Dia dos Pais e Finados do Primaveras já são parte da vida cultural de Guarulhos. Desde o Dia das Mães de 2020, o grupo funerário Primaveras adaptou suas programações para o ambiente virtual, sempre com a preocupação de acolher o enlutado em momentos que podem ser delicados.

“Agora, inovamos novamente para tornar tudo mais dinâmico”, diz Jayme Adissi, fundador do Primaveras. “Assim podemos abraçar diversos tipos de famílias, na forma que se sentirem mais confortáveis”. Com o tema “o melhor pai do mundo é o seu”, a homenagem celebra os diferentes tipos de pais, como os que já partiram e os do coração, e as diferentes maneiras de viver a paternidade.

Na parte presencial, os participantes acompanharão uma benção no Primaveras I e uma missa no Primaveras II. Para a programação online, nas redes sociais, haverá mensagens de outros líderes religiosos, além da transmissão ao vivo da benção, e uma conversa sobre luto. O encerramento fica por conta do show com a orquestra Magistrale.

Programação Online Dia dos Pais – domingo (08)

www.facebook.com/grupoprimaveras

Live 9h

Benção com Frei Messias

Mensagens de líderes religiosos

Momento do Luto com a Psicóloga Ana Lúcia Nalleto

Show com a orquestra Magistrale

Programação I9h

Benção com Frei Messias Primaveras II

10h