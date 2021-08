Teatro Adamastor reabre ao público com concerto da Orquestra Jovem

A noite foi de alegria e grande festa. Após 18 meses com as atividades presenciais suspensas, o Teatro Adamastor reabriu ao público no último sábado (21) com concerto da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos. O prefeito Guti, o vice-prefeito e secretário de Cultura, Professor Jesus, o secretário de Educação, Alex Viterale, e a subsecretária de Educação, Fábia Costa, prestigiaram o evento. Para conferir a transmissão do espetáculo no YouTube acesse https://www.youtube.com/watch?v=Lm2o7TlGr7g.

Na oportunidade, Guti destacou os enormes desafios enfrentados durante a pandemia para garantir a continuidade da Temporada 2021 com apresentações digitais realizadas pela Orquestra Jovem e pela Gru Sinfônica. “Guarulhos tem muito orgulho do trabalho das orquestras, estamos muito satisfeitos com a ligação que fizemos entre educação e cultura, que vai trazer resultados muito positivos no ensino de música para os nossos alunos com o curso de iniciação musical oferecido nos CEUs. Essas ações, certamente, elevam o potencial da cidade a grandes patamares e levam o nome de Guarulhos para outros lugares”, comemorou o prefeito.

A retomada consciente das atividades presenciais da temporada atende às mudanças do Plano São Paulo, que a partir do último dia 17 de agosto flexibilizou a realização de eventos como os espetáculos de orquestras.

“É um grande privilégio e prazer poder estar aqui nesta noite incrível, um momento muito importante para todos nós, que presenciamos emocionados a volta do público ao Teatro Adamastor, com todos os protocolos de segurança sendo seguidos, distanciamento entre os assentos, álcool em gel na entrada do teatro, uso de máscaras pelos músicos e pelas pessoas. Tudo isso demonstra que, aos poucos, estamos vencendo e vamos vencer esse momento”, enfatizou Professor Jesus.

O concerto

Sob regência do maestro Diego Pacheco, o programa do espetáculo da Série Grandes Mestres trouxe ao público obras dos renomados compositores Camille Saint-Saëns e Piotr Ilitch Tchaikovsky.

“Essa retomada é muito importante porque todos nós, artistas, estávamos muito ansiosos para rever nosso público e esse teatro ocupado pelas palmas e pelo calor das pessoas”, destacou o maestro Emiliano Patarra.

Para celebrar os cem anos de falecimento de Camille Saint-Saëns, a Orquestra Jovem convidou ao palco o pianista Aleyson Scopel, um dos mais promissores nomes da nova geração da música erudita brasileira. Juntos eles apresentaram o Concerto para Piano n° 5, OP. 103, o quinto e último concerto para piano de Saint-Saëns, obra que contém alguns trechos que evocam o Oriente.

O concerto marcou ainda uma década de atuação do maestro Diego Pacheco junto à Orquestra Jovem. “Coincidentemente, há exatos dez anos, a Orquestra Jovem também executava a Sinfonia n° 4 em Fá Menor, Op. 36, de Tchaikovsky, a mesma peça que apresentamos nessa noite de comemoração. Agradeço ao maestro Emiliano Patarra pela oportunidade de aprender mais e mais ao longo dessa trajetória”.

De modo didático, o maestro Pacheco explicou ao público os quatro movimentos da composição e falou do envolvimento de Tchaikovsky com a empresária russa Nadezhda Filaretovna von Meck, grande apreciadora das artes e que financiou a referida composição.

Para conferir os eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.