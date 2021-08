Pimentas registra maior número de denúncias de aglomeração do fim de semana

Neste final de semana (entre os dias 20 e 22) a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recebeu 39 denúncias de perturbação ao sossego público e aglomeração, das quais 27 foram resolvidas com a mobilização de equipes para atendimento presencial para dialogar com as partes envolvidas. Outras 12 foram solucionadas por telefone, com orientação aos denunciantes. Pimentas liderou o número de casos, com seis ocorrências.



Outros 11 bairros também tiveram denúncias de aglomerações atendidas presencialmente, que envolveram mais de 600 pessoas. Em segundo lugar ficou o Jardim São João, com quatro casos, seguido por Cocaia, com três. Taboão, Cabuçu, Parque Cecap, Vila Augusta e Jardim Tranquilidade registraram duas ocorrências cada um. Com apenas um caso apareceram Centro, Picanço, Vila Galvão e Gopoúva.