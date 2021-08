Alunos da rede municipal participam da abertura do Futebol de Rua pela Educação

Alunos das Escolas da Prefeitura de Guarulhos (EPGs) Jocymara?Falchi, Giovani?Angelini e Moreira Matos participaram da abertura do projeto Futebol de Rua pela Educação na última semana. A ação é realizada pelo Grupo EDP e o Núcleo?Arteris, patrocinadoras oficiais da iniciativa, em parceria com a Secretaria de Educação.

O evento envolveu pais e alunos, diretores, representantes do Conselho Escolar, equipe pedagógica, autoridades, além dos patrocinadores. Ao todo o projeto contemplará 180 alunos, entre meninos e meninas de sete a 13 anos.

O secretário de Educação, Alex Viterale, falou da importância de parcerias, como o projeto Futebol de Rua, que tem por objetivo unir o esporte e a educação na formação de valores para a vida dos alunos. “É fundamental o trabalho em conjunto de todos os funcionários da escola, dos professores, da secretaria e da comunidade para a realização do projeto. Contar com boas parcerias no serviço público nos ajuda a alcançar melhores resultados e ir mais longe”, destacou.

No dia 18 as atividades presenciais foram retomadas na EPG Jocymara?Falchi, juntamente com os alunos da EPG Giovani?Angelini. Já na última quinta-feira (19) a EPG Moreira Matos deu início à parceria com a Arteris, ambas com o apoio da Prefeitura de Guarulhos.

A aluna da EPG Moreira Matos, Nicolly Beatriz Lima, de oito anos, estava repleta de expectativas para a abertura do evento. “Como eu gosto das aulas de educação física, com certeza vai ser muito legal participar, porque jogar futebol é bem divertido”, contou ansiosa.

As atividades serão realizadas nos períodos da manhã e da tarde e utilizarão o esporte e a cultura como ferramentas para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.