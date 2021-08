GCM detém homem por roubo na região central após denúncia de vítima

Suspeito de roubar uma mulher na noite de segunda-feira (23), um homem, já procurado pela Justiça, foi detido na tarde desta terça-feira (24) por uma equipe do Patrulhamento Tático (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, logo após os agentes serem chamados pela vítima, que se encontrava na avenida Salgado Filho, nas proximidades da praça Getúlio Vargas.

Ela informou aos guardas que, na noite anterior, havia sido abordada e, sob ameaça de morte, teve o seu celular roubado. A mulher descreveu as características do homem e as roupas que estava usando na hora do assalto e disse que ele estava roubando próximo a uma comunidade da avenida Salgado Filho.

Com a descrição do homem, os agentes localizaram o autor do suposto roubo, que negou, mas acabou sendo reconhecido pela vítima. Os dois foram então encaminhados ao 1º Distrito Policial, no Centro.

Lá a autoridade de plantão, após levantamento da ficha criminal, descobriu que o suspeito já era procurado pela Justiça por outro crime: um sequestro em 2017. Diante da situação, a autoridade ratificou a voz de prisão em flagrante e deixou o acusado à disposição da Justiça.