CCR NovaDutra oferece apoio emocional para caminhoneiros na Via Dutra

Cuidar da saúde mental e física é fundamental para garantir a qualidade de vida e vencer as rotinas do trabalho de quem atua diretamente nas rodovias no setor de transporte. Para contribuir com o bem-estar dos caminhoneiros e caminhoneiras, a CCR NovaDutra e Instituto CCR promovem nesta segunda-feira (30), um dia com atendimento diferenciado no Estrada para a Saúde, que fica localizado no km 82, sentido Rio de Janeiro, em Roseira.

Todos os serviços são gratuitos. Ao longo do dia os motoristas contarão com a Parada do Desabafo, que é uma estrutura especial de acolhimento, conversa e muito conforto, projetada para atuar em prol da saúde mental e emocional dos caminhoneiros. Haverá uma estrutura montada para atender os motoristas individualmente, com pessoas preparadas para ouvir a todos. O foco é acolher caminhoneiros em situação de vulnerabilidade emocional, como estresse, depressão, ansiedade, entre outras questões pessoais. Familiares e demais acompanhantes que estejam com os motoristas também podem participar.

O atendimento será realizado das 10 às 15 horas, mas poderá ser realizado a qualquer momento através de WhatsApp, por meio do número (11) 4200-0034. Todas as informações são sigilosas.

O Programa Estrada para a Saúde

O Estrada para a Saúde é um programa pensado para a saúde do caminhoneiro, que oferece acompanhamento contínuo e gratuito, desde 2001. Também possibilita acesso a exames, tratamento odontológico e outros serviços para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida desse público.

Em 2020, o Programa atendeu cerca de 7 mil caminhoneiros e acompanhantes em todas as unidades e entregou 557 mil kits de higiene e alimentação. Desde 2001, essa iniciativa já beneficiou mais de 295 mil pessoas e está presente em seis regiões.

Serviço de apoio emocional para caminhoneiros e caminhoneiras

Local: Programa Estrada para Saúde, localizado no km 82 sentido Rio de Janeiro, em Roseira (SP).

Parada do Desabafo – segunda-feira (30 de agosto), das 10 às 15h.

Além desses serviços, o caminhoneiro poderá também realizar exames de enfermagem e passar por consulta odontológico. Esses serviços já são fixos no programa Estrada para a Saúde. Os atendimentos dentários são realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h. Já os atendimentos de enfermagem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As consultas médicas acontecem de terça a quinta-feira, das 13h às 16h.