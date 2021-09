Prefeitura divulga agenda de setembro da operação Cata-Treco

A agenda com as datas e bairros que serão atendidos pela operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos durante o mês de setembro já está no ar. Os caminhões recolhem móveis velhos, colchões, eletrodomésticos e eletrônicos sem uso e materiais recicláveis como madeira, papelão, vidro e isopor. Para utilizar o serviço basta dispor os inservíveis na calçada em frente à residência, sem interromper a passagem, até as 9h do dia da operação.

Neste sábado (4) serão atendidos os bairros Vila Paraíso, Jardins Ansalca e Guilhermino. No dia 11 será a vez de Parque Santo Antônio, Marabá, Jardins Nova Ipanema, Eugênia, Artidoro, Aliança, Vilas Leda, Harmonia, Aliança, Tibagy, Maranduba, e Yayá.

No dia 18 serão beneficiados Jardins das Nações, São Manoel, Conjunto Residencial Paes de Barros e Cidade Soimco. No último sábado do mês, dia 25, será a vez dos bairros Jardins Paraíso e Acácio.

Para conferir se sua rua será atendida acesse a agenda em www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco.