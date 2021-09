Janaína Reis é atração deste sábado do Carbônica Apresenta

A cineasta, fotógrafa, clown, atriz, produtora, documentarista e educadora Janaína Reis é a convidada do Carbônica Apresenta, encontro virtual que vai ao ar no próximo sábado (04), às 16h, transmitido pelo canal da banda no YouTube, no endereço https://www.youtube.com/carbonicarock. Esse programa de entrevistas é realizado por meio do Fundo Municipal de Cultura (Funcultura), com recursos da Lei Aldir Blanc.

A série conta com a participação de artistas e produtores guarulhenses de linguagens como cinema, artes plásticas, fotografia, poesia e teatro. O objetivo da série é mostrar ao público quem são os artistas de Guarulhos responsáveis por conectar ideias e fazeres artísticos.

Idealizado por Will Barbosa, guitarrista e vocalista do Carbônica, o projeto consolida-se no histórico de ligações da banda com artistas de outras linguagens, sobretudo por meio do coletivo Projeto CLAM, do espaço cultural Casa CLAM e do Selo CLAM.

Muito além da música, Carbônica Apresenta também considera a riqueza das manifestações culturais em Guarulhos, que possui inúmeros artistas e produtores talentosos em linguagens como teatro, cinema, artes plásticas, fotografia, cultura popular, quadrinhos, poesia, palhaçaria, artesanato, grafite, moda e ilustração, entre outras.

Para conhecer outros eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.