Encontro no Adamastor dá visibilidade a pautas indígenas

A Prefeitura de Guarulhos promoveu na manhã desta terça-feira (31), no Salão de Artes do Adamastor, o encontro Povos Indígenas e Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Suas), com a proposta de dar espaço para que essa população apresente demandas à administração pública. Participaram do evento mais de 60 pessoas, entre elas 16 indígenas e demais representantes da sociedade civil.

O intuito do encontro foi visibilidade às pautas indígenas apresentadas, com respeito as suas culturas, organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições. Ele integra a programação de atividades do Agosto Indígena, que neste ano objetiva evidenciar, vivenciar e celebrar a história e a cultura indígena. Em 9 de agosto é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1995.

A apresentação nesta manhã estimulou a abertura de debates e a troca de saberes para incrementar a formação dos agentes da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que têm um papel fundamental na atuação com os indígenas de Guarulhos, no fortalecimento da garantia de seus direitos e, principalmente, na melhoria constante dos serviços ofertados a esse público nos equipamentos da pasta.

A cidade de Guarulhos, por exemplo, foi uma das primeiras a vacinar a população indígena, e entre as ações junto a ela estão a distribuição de cestas básicas nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), encaminhamentos ao mercado de trabalho, inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doações de materiais de construção, entre outras.

O Agosto Indígena é uma ação em consonância com a lei 11.645/2008, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do tema “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Todas as atividades promovidas pela Prefeitura tiveram como foco promover reflexões e reafirmar o protagonismo dessa população.