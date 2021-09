Educação lança novo sistema online para provas do Avalia Mais

Pela primeira vez, os estudantes do 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de educação realizam a prova Avalia Mais totalmente online, com a utilização de netbooks do Laboratório Móvel de Informática do Programa de Inclusão digital (Plug) da Prefeitura. O novo formato de avaliação iniciou nesta semana e visa a diagnosticar o desempenho de aproximadamente 10.600 alunos nas diversas práticas educativas e identificar a evolução do processo de aprendizagem de cada educando, com base na retomada das aulas presenciais no primeiro semestre de 2021.

Uma das vantagens do novo sistema para a aplicação das provas é que a Secretaria de Educação economizará em média cerca de 257 mil folhas que não serão impressas, que anteriormente eram distribuídas para as unidades escolares. Além disso, o modelo virtual de prova anual possui toda praticidade, segurança e modernidade. “Esta iniciativa é um marco para a educação de Guarulhos, permitindo resultados simultâneos para a secretaria, além de contribuir como uma ação sustentável, que reduz o consumo de papel” destaca Lucia Ávila, responsável pelo núcleo de avaliação da secretaria.

Neste ano, a plataforma Avalia Mais foi toda reestruturada para atender à nova realidade escolar pelo Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas, com conhecimentos de comunicação e expressão, produção escrita e matemática. Até o final do ano a prova será aplicada para todos os anos do ensino fundamental.

Desde 2017 a avalição é realizada nas escolas das Prefeitura de Guarulhos, além de possibilitar aos educadores uma sondagem do seu próprio trabalho em relação aos avanços e desafios.

“Muitos dos nossos alunos já estão antenados com a tecnologia e se adaptaram muito bem a esse novo formato de avaliação adotado pela Secretaria de Educação. Em cerca de uma hora e meia eles finalizam a prova e tem sido bem positiva essa devolutiva dos alunos”, explica a coordenadora pedagógica Aline Cristina Braz Pessoa, da EPG Silvia de Cassia Matias.