Prefeitura entrega ao Estado certidão de uso do solo para a implantação do Metrô em Guarulhos

O prefeito de Guarulhos, Guti, entregou ao secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, nesta terça-feira (31) as certidões de uso do solo necessárias para o Governo do Estado iniciar os projetos para a implantação das linhas 2-Verde e 19-Celeste do Metrô no município. O encontro aconteceu no auditório do CEU Continental.

Segundo Guti, o evento marca o início de uma nova fase na cidade, já que a implantação do Metrô, que até hoje era um sonho, passa a ser concretizado. “Desde criança ouço falar que o Metrô vai chegar a Guarulhos. Mas desta vez trata-se de uma ação efetiva. Com a certidão de uso do solo, o Governo do Estado pode executar os projetos no território do município”, afirmou. Baldy não quis dar prazos para início de obras, nem tampouco conclusão, mas garantiu que não se trata de uma ação política. “Estamos aqui iniciando efetivamente um projeto que não é para amanhã ou depois. Precisamos começar. E é isso que estamos fazendo”, completou.

O secretário citou que o governo estadual está investindo R$ 100 milhões nos projetos executivos, que servirão para atrair investimentos, inclusive privados, para a realização das obras. O custo total das obras é de aproximadamente R$ 8 bilhões, que podem ser obtidos por financiamentos internacionais e concessões à iniciativa privada. Para Baldy, a linha 2 já é uma realidade, enquanto que a 19 está numa fase mais embrionária, com estudos preliminares que indicam o traçado ideal e a localização das futuras estações. “É a primeira vez que o Metrô terá linhas e estações fora da Capital”, lembrou.

A Linha 2-Verde, que atualmente liga a Vila Madalena à Vila Prudente e passa pela avenida Paulista, está dividida em duas fases. A primeira, que liga a Vila Prudente à Penha, já está em construção. Já a segunda, que chegará a Guarulhos por meio da estação Dutra, estará localizada nas imediações do Internacional Shopping e já tem projeto definido e totalmente licitado. A cidade contará também com a estação Ponte Grande, no bairro de mesmo nome.

Já a Linha 19-Celeste contará com cinco estações em Guarulhos, partindo da estação Bosque Maia, na confluência das avenidas Paulo Faccini e Tiradentes, passando pela estação Guarulhos, na região da rua Dom Pedro II, pela estação Vila Augusta, em uma integração com a linha 2-Verde na estação Dutra, e pela estação Itapegica, em direção ao Vale do Anhangabaú, passando pelos bairros Vila Maria, Pari e Brás, já na Capital.

O encontro desta terça-feira contou com as presenças do presidente do Metrô, Silvani Alves Pereira, dos gerentes da linha 19, Giovani Neto, e da linha 2, Eduardo Maggi, entre outras autoridades, como o deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor e o líder do Governo na Câmara, Gilvan Passos.

Informações técnicas

– Linha 2-Verde – Fase 2, da estação Dutra à estação Penha. Terá 6 km de extensão totalmente subterrâneos, com cinco estações e mais 22 trens. Transportará 389 mil passageiros por dia e fará integração com as linhas 19-Celeste, 3-Vermelha, 11-Coral e 12-Safira.

A Linha 19-Celeste, da estação Bosque Maia à estação Anhangabaú. Terá 17,6 km de extensão totalmente subterrâneos, com 15 estações e mais 31 trens. Fará integração com as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 10-Turquesa, 11-Coral e 13- Jade. Terá uma demanda estimada de 630 mil passageiros por dia nos dias úteis.