Secretário da Saúde ressalta trabalho do Hospital Pimentas

O Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), em Guarulhos, administrado pelo IDGT, recebeu na quarta-feira (1º), a visita do secretário da Saúde do município, Ricardo Rui. Ele foi acompanhado pela diretora do DCUE (Departamento de Coordenação da Urgência e Emergência), Andreia Sperandio Duriguetto, e pelos vereadores Welliton Bezerra e Luis da Sede.

Eles percorreram as áreas em construção, em manutenção, os leitos, ouviram os pacientes internados e conversaram sobre as melhorias e as necessidades da unidade. “Estou muito satisfeito com a visita, com tudo que vi. Vou analisar todas as necessidades da unidade com a Andreia, diretora do DCUE, e entregar um relatório ao prefeito para que possamos continuar acompanhando o hospital. O HMPB é um hospital que está sempre no foco da mídia e precisamos mostrar os pontos positivos, que são muitos. Parabéns a todos”, disse Rui.

Na semana passada, diretores do HMPB estiveram na secretaria da Saúde e convidaram Rui para conhecer mais de perto o trabalho que está sendo feito. Desde que assumiu a pasta, o secretário vem realizando visitas aos hospitais do município.

Andreia Duriguetto, diretora do DCUE, parabenizou a gestão do hospital. “Vocês estão fazendo um excelente trabalho. Desde que entraram, nós vemos o comprometimento de vocês. Temos que ser honestos e justos e em nome do DCUE agradeço todas as vezes que solicitamos algo e tivemos as respostas. Acho que esse é o caminho. Todos nós juntos, porque é uma gestão conjunta, uma gestão a quatro mãos.”

O vereador Luis da Sede disse que a visita foi muito importante. “A gente ouve muita reclamação e hoje verificamos que a realidade não é bem assim. Andamos pelo hospital e sabemos que há dificuldades, mas vimos que o Pimentas está sendo muito bem cuidado pelo IDGT. Estou contente e satisfeito com a visita.”

Carlos Machado, diretor administrativo da unidade, agradeceu a vista e ressaltou a importância de todos conhecerem a realidade. “Quero agradecer a visita do secretário, da sua equipe e dos vereadores. É importante que eles conheçam e entendam nossa realidade. Ficamos muitos felizes com a visita e por estarem satisfeitos com o que estamos fazendo. Nosso objetivo, nosso intuito é ajudar a comunidade. Somos 100% SUS e é maravilhoso escutar um ‘vai lá no Pimentas porque o atendimento é bom’. Agradeço muito pelo apoio de todos.”

Marcelo Fumio Utsunomiya, diretor clínico do HMPB, ressaltou a união para que o trabalho seja feito com mais qualidade. “Juntos, podemos melhorar e mudar a realidade. Agradeço a visita de vocês. Venham outras vezes para ver o trabalho que estamos fazendo. Só estamos aqui pelo melhor atendimento aos pacientes e para elevar o nível da unidade.” O diretor técnico do Pimentas, Robinson Toshimitsu Kiyohara, também acompanhou a visita.