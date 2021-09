Picanço e Jardim Santa Francisca recebem mudas de árvores nativas da Mata Atlântica

O canteiro central da avenida Bartolomeu de Carlos, no Picanço, e a alça de acesso a Guarulhos pelo viaduto Fioravante Iervolino, no Jardim Santa Francisca, foram os locais escolhidos pelo Programa Ilhas Verdes (PIV) para o plantio de 65 mudas de árvores de espécies nativas da Mata Atlântica, dentre elas pau-ferro, jacarandá, jequitibá, ipês e araçá no sábado (04).

A iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) de Guarulhos contou com a participação de 50 voluntários das unidades Vila Galvão, E-Clube e RC Guarulhos Grupo 9 do Rotary Clube. O plantio foi orientado pelos técnicos da Divisão de Arborização e Educação Ambiental da Sema que, na ocasião, também conversaram com os participantes sobre a importância da arborização para melhorar a qualidade de vida nas cidades.

Desde 2017 o PIV já plantou 26.217 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, com atenção especial às regiões que apresentam ilhas de calor detectadas por satélite termal. As mudas foram disponibilizadas à Prefeitura pela Universidade Guarulhos.

Empresas, clubes, escolas, entidades e grupos em geral podem participar voluntariamente do PIV. Para agendar basta entrar em contato com a Sema pelo telefone 2475-9843.