Prefeitura inicia organização da 1ª Semana dos Direitos Humanos

As secretarias de Direitos Humanos (SDH) e de Educação de Guarulhos promoveram na manhã desta quinta-feira (16) a primeira reunião com a sociedade civil para organização e estruturação da 1ª Semana dos Direitos Humanos, que será realizada em dezembro, mês de comemoração dos 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A intenção é reunir as entidades que realizam um trabalho com o público mais vulnerável, como mulheres, população indígena, negra e em situação de rua e alinhar os esforços para a promoção de um evento que englobe toda a sociedade com palestras, reuniões temáticas, exposições a ações.

Para o titular da SDH, Abdo Mazloum, a realização do evento é a prova de que a cidade avança em políticas públicas de direitos humanos e pretende cada vez mais trazer a sociedade para junto dos serviços disponibilizados em Guarulhos. “O termo direitos humanos é, por muitas vezes, mal visto. Precisamos mostrar para a população lá fora que isso é apenas garantir o direito de todas as pessoas, sem distinção. E isso nós só conseguimos com ações, ao mostrar na prática como funciona”, disse.

Estiveram presentes na reunião representantes da Universidade Guarulhos (UNG), da comissão de direitos humanos da Subseção Guarulhos da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (Asbrad), do Centro Universitário Metropolitano de São Paulo (FIG/Unimesp), da Universidade Paulista (Unip), do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, do Conselho de Assistência Social, do Conselho de Mulheres, da Cáritas Diocesana e da Pastoral do Povo de Rua, além das secretarias de Saúde, Trabalho, Educação, Esporte e Lazer e das subsecretarias de Mulheres, Idosos e Acessibilidade e Inclusão.