Dpan castra 100 animais no Jardim Santa Paula

O Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos realizou uma ação especial de castração gratuita de cães e gatos no Jardim Santa Paula nesta quinta-feira (16). As cirurgias foram realizadas no centro cirúrgico do Castramóvel, que permaneceu estacionado no CEU Ponte Alta.

A ação que esterilizou cem animais, entre cães e gatos, contou com o apoio de protetores de animais e lideranças locais. O objetivo é reduzir a procriação para evitar casos de abandono e maus-tratos.

Durante o mês de setembro a Prefeitura castrou gratuitamente mais de 600 animais. Novas vagas para o procedimento serão abertas na primeira sexta-feira de outubro, com agendamento pelo link agendamentodpan.guarulhos.sp.gov.br/login.php. O cadastro para obtenção de login e senha de acesso ao sistema pode ser feito antecipadamente no mesmo endereço eletrônico.

Adoção

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, o DPAN recebe interessados em adotar cães e gatos. A visita precisa ser agendada por email ([email protected]) ou pelo WhatsApp (11) 96786-5024.

Conheça alguns animaizinhos à espera de adoção no site www.dpan.guarulhos.sp.gov.br/.