Programa Saúde Agora abre quatro UBSs neste sábado

Ponte Grande, Belvedere, Morros e Soberana são as Unidades Básicas de Saúde (UBS) que estarão abertas neste sábado (18), das 8h às 16h, para atender munícipes com consultas e exames agendados. Quem perdeu o aprazamento da segunda dose contra a covid-19 ou precisa atualizar a carteira de vacinação, bem como fazer testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatite C, também pode ir direto até uma das unidades. Não há necessidade de agendamento.

A abertura de UBS aos sábados pelo Programa Saúde Agora tem por objetivo ampliar o acesso à assistência, especialmente para quem não consegue ir até a unidade durante a semana devido ao trabalho. A ação, que ficou suspensa durante seis meses por conta do recrudescimento da pandemia do coronavírus no início do ano, foi retomada no dia 21 do mês passado. Este será, portanto, o quarto sábado em que UBS são abertas neste ano para prestar atendimento à população.

Terceira dose contra a covid-19 em acamados

Ainda neste sábado, idosos acamados acima de 80 anos cadastrados em algumas UBS receberão a dose de reforço contra a covid-19 em domicílio. As unidades que disponibilizarão equipes de saúde para aplicação da dose são Tranquilidade, Flor da Montanha, Vila Barros, Rosa de França, Acácio, Presidente Dutra e Soberana.