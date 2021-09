Guarulhos e cidade chinesa discutem acordo de cooperação entre instituições de ensino

As prefeituras de Guarulhos e de Yiyang, da província de Hunan, na China, promoveram uma videoconferência com representantes de universidades dos dois municípios na noite desta quinta-feira (23) para discutir oportunidades de celebração de acordos de cooperação internacional entre as instituições de ensino.

Guarulhos mantém diálogos bilaterais com Yiyang desde 2019, quando assinaram um memorando de entendimento firmando parceria que visa ao fortalecimento de ambas as partes. Esse documento, de caráter preliminar, manifesta a intenção de realizar atividades de colaboração a fim de, no futuro, evoluir para um acordo de cidades irmãs, com escopo amplo de cooperação nas áreas econômica e cultural.

“Estamos colocando em evidência a vocação de Guarulhos como porta de entrada do Brasil, estabelecendo medidas que corroboram com a troca de experiências em todos os campos e segmentos socioeconômicos. Essa é uma das tarefas que o governo busca incessantemente implementar como parte de sua política de relações internacionais”, ressaltou o diretor de Relações Federativas e Internacionais de Guarulhos, Jair Alexandre Gonçalves.

A aproximação entre as universidades é resultado de um esforço que tem o propósito de incentivar a pesquisa, a ciência, a tecnologia e a inovação. “Fomentar acordos entre o nosso ambiente acadêmico e o de outras cidades ao redor do mundo, além de possibilitar uma grande oportunidade para as nossas instituições de ensino, mostra o potencial que Guarulhos tem para avançar e realizar parcerias de grande porte no campo educacional”, pontuou o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação de Guarulhos, Marco Aurélio Carvalho.

Na oportunidade, as principais áreas de interesse levantadas foram arquitetura e urbanismo, arte, idiomas, educação física e ciências da saúde. “A ideia dessa cooperação é estreitar laços entre as instituições a fim de que desenvolvam projetos de pesquisas em conjunto e para que elaborem programas de intercâmbio de estudantes e professores”, salientou Alan Carvalho, assessor especial da Chefia de Gabinete de Guarulhos.

O encontro online contou com a participação da Universidade Federal de São Paulo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, das Universidades São Judas Tadeu e Cruzeiro do Sul, do Centro Universitário Eniac, UNG Univeritas Guarulhos e Faculdade Progresso, Hunan City University, Hunan Arts and Crafts Vocational College, Yiyang Medical College, Yiyang College of Education e Yiyang Vocational and Technical College.